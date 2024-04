"Basta liti", Sinistra Italiana dice sì a Antonio Gengaro candidato sindaco Via libera dell'assemblea provinciale del partito: si sblocca lo stallo

L’assemblea provinciale di Sinistra Italiana ha svolto una valutazione sulla fase politico-amministrativa della città di Avellino e sulle prospettive del campo progressista, opzione a cui da un anno e mezzo abbiamo lavorato con impegno e convinzione. Lo abbiamo fatto consapevoli che questa discussione attiene alla piena autonomia di una forza politica, respingendo pressioni e tentativi di ingerenze che pure in questi giorni si sono determinati.

La richiesta di Sinistra Italiana per un aggiornamento della discussione sulla individuazione del candidato a Sindaco è scaturita da queste considerazioni:

1) La posizione “pilatesca” del PD irpino di portare al tavolo due nomi, in rappresentanza della maggioranza locale e dell’area che a livello nazionale governa il partito, tradisce una spaccatura interna che rischia di indebolire la coalizione con defezioni e rinunce, che come già paventato su alcuni organi di stampa si annunciano all’interno del PD locale;

2) Il coinvolgimento dei livelli nazionali dei partiti in realtà non è stato mai chiaramente praticato, prova ne è che SI non è stata affatto coinvolta né informata, risultando alla fine piuttosto il frutto di iniziative interne al PD, di sovrapposizioni di decisioni che hanno finito per indebolire il tavolo locale e ingenerare ulteriori problemi nel cammino per la costruzione della coalizione e per la individuazione condivisa del candidato a sindaco;

3) In linea con tali incomprensibili procedure la candidatura di Antonio Gengaro, al quale nonostante tutto SI è legata da maggiori affinità politiche e comuni battaglie amministrative, e benché Gengaro stesso abbia inteso attribuirsene l’appoggio senza tuttavia averla preventivamente consultata, può correre il rischio di non essere punto di sintesi unitario, ma elemento di divisione.

Per questi motivi, Sinistra Italiana, al fine di recuperare il necessario sforzo coalizionale, e sgombrare il campo da qualsiasi equivoco, chiede che innanzitutto il PD irpino faccia al proprio interno chiarezza in ordine alle proposte avanzate al tavolo, e all’impegno a sostenerle con lealtà e convinzione.

Resta inteso che Sinistra Italiana, pur mantenendo tutte le sue perplessità, e in taluni casi contrarietà, sul percorso che ha accompagnato in queste settimane il confronto e il processo di individuazione delle candidature, secondo un ragionamento che privilegia su ogni altro tipo di valutazione, pure legittima, la costruzione della coalizione di centro-sinistra, e nel quadro degli elementi di chiarezza prima richiamati, si dichiara disponibile a sostenere Antonio Gengaro come candidato sindaco.

ASSEMBLEA PROVINCIALE SINISTRA ITALIANA AVELLINO