Voto Avellino, primi manifesti in città e Gengaro incontra De Luca e Schlein A Napoli confronto con la leader nazionale dei Dem e il governatore della Campania

Maxi manifesti in città e incontri a Napoli con Elly Schlein e Vincenzo De Luca per Antonio Gengaro, il candidato sindaco individuato dal campo largo, per le prossime amministrative nel comune di Avellino. Dopo una giornata di appuntamenti nel capoluogo irpino, il candidato sindaco Gengaro ha fatto tappa in serata a Napoli dove ha incontrato una nutrita pattuglia democrat composta, tra gli altri, da Pina Picierno, Lucia Annunziata, il governatore campano Vincenzo De Luca e la segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein. Con loro ha ragionato soprattutto del rapporto tra il Comune di Avellino e la Regione, con particolare riferimento al tema del trasporto su ferro e, dunque, del rilancio della ferrovia. Ieri, intanto, sono comparsi i maxi manifesti di Gengaro tra le strade del capoluogo irpino a conferma della campagna elettorale entrata nel vivo.