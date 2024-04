Avellino, Mastella rafforza la squadra verso il voto L’avvocato Antonio Della Porta referente del partito Noi di Centro per Avellino e Alta Irpinia

Il partito di Mastella "Noi di Centro" è in campo anche ad Avellino e in Alta Irpinia in vista delle elezioni amministrative. Il coordinatore provinciale, Guerino Gazzella, ha annunciato di aver nominato, "in condivisione con il Segretario Nazionale Clemente Mastella, l’avvocato Antonio Della Porta (nella foto con Mastella) referente del partito Noi di Centro per i comuni dell’Alta Irpinia e della città di Avellino".

"Si rafforza la squadra - aggiunge Gazzella - che sosterrà Sandra Mastella alle elezioni del Parlamento Europeo con la lista Stati Uniti D’Europa. In bocca al lupo al neo componente della segreteria provinciale di Avellino".