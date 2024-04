Avellino, elezioni Parlamento Europeo: mercoledì scade il termine per le liste La comunicazione della Prefettura di Avellino

Per la presentazione delle liste dei candidati in occasione delle elezioni del Parlamento Europeo in programma sabato 8 e domenica 9 giugno 2020, avrà luogo nei giorni di martedì 30 aprile e mercoledì 1° maggio 2024.

?Per l’occasione la cancelleria della Corte di Appello di Napoli – sede dell’ufficio elettorale circoscrionale ed ubicata nella sala Arengario presso il nuovo palazzo di giustizia del Centro Direzionale in Napoli, 1° piano, con ingresso esclusivo dal varco di piazza Porzio - deputata alla ricezione delle liste dei candidati per la IV circoscrizione – Italia Meridionale – resterà aperta nelle predette giornate di martedì 30 aprile e mercoledì 1° maggio 2024, dalle ore otto alle ore venti.