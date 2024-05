Gubitosa contro Genovese: si vergogna di Forza Italia e Lega, prende i loro voti Il deputato M5S: "Ma gli avellinesi non sono fessi, hanno capito il giochetto"

Sale il tono della campagna elettorale ad Avellino in vista del voto per le amministrative. Ed è scontro. Il deputato del Movimento Cinque Stelle, Michele Gubitosa, che è interventuto al circolo della stampa dov'era ospite il generale Sergio Costa, ex Ministro e attuale vicepresidente della Camera, ha affondato i colpi contro il giornalista Rai. "Ha chiesto di essere candidato dai partiti – ha detto Gubitosa – ma si vegogna dei simboli e dice di essere civico. Però, si prenderà i voti di Lega e Forza Italia. E' un gioco delle parti, gli avellinesi non sono fessi ed hanno capito il suo giochetto".

Al tavolo anche il candidato sindaco del campo largo Antonio Gengaro che rilancia la sfida sulla questione ambientale. Oggi firma il protocollo d'intesa con Legambiente, accettando le loro proposte, nel parco dedicato ad Antonio Di Nunno, che è stato il suo maestro e che a lui Gengaro intende ispirarsi.