Comunali Bonito, una lista e quorum raggiunto: Giuseppe De Pasquale è il sindaco

A Bonito si conosce già il nome del nuovo sindaco. È stata presentata un'unica lista e un unico candidato a sindaco, per cui basta raggiungere il quorum del 40% per essere eletti. Questo quorum è stato già superato: riconfermato il sindaco Giuseppe De Pasquale, candidato della lista “Progetto Comune per Bonito.

Ecco gli eletti