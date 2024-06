Carife, Antonio Manzi confermato sindaco: festa in paese Unica lista e quorum raggiunto

Elezioni amministrative 2024 in Irpinia: Carife raggiunge il quorum e ha già il suo sindaco. Con una sola lista presentata e un unico candidato a sindaco, era sufficiente raggiungere il quorum del 40% per l'elezione. Questo quorum è stato superato: Antonio Manzi, candidato della lista "Impegno Comune per Carife", è stato riconfermato sindaco.

Mauro Capobianco

Michele Antonio Carifano

Giuseppe De Angelis

Clerina Forgione

Raffaella Maiullo

Antonio Micciolo

Vincenzo Sallicandro

Angela Salvatore

Giuseppe Santoro