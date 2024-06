Elezioni Amministrative 2024 a Melito: quorum superato, Spinazzola è sindaco Melito Irpino il voto

Elezioni amministrative 2024 in Irpinia: A Melito Irpino il nuovo sindaco e l'uscente Michele Spinazzola. È stata presentata un'unica lista con l'unico candidato a sindaco e la sfida del quorum del 40% per essere eletti è stata vinta. E' stato così riconfermato il sindaco Michele Spinazzola, candidato della lista “Democrazia e Progresso per Melito”.

Ecco la lista

1 Antonio Caruso

2 Tommaso Caruso

3 Guerino Vito

4 Gerardo Di Chiara

5 Gennarino Lo Conte

6 Liliana Luisi

7 Cinzia Macina

8 Angelo Oliviero

9 Michele Peluso

10 Gerardo Sorrentino