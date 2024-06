Comunali San Nicola Baronia: Giuseppe Moriello eletto sindaco Per lui 498 voti per le amministrative 2024

Comunali 2024 a San Nicola Baronia è stato eletto il sindaco Moriello Giuseppe. Il nuovo primo cittadino ha vinto contro l’altro candidato Buccio Giuseppe con il 92,22% dei voti. 498 i voti per Moriello a fronte dei 42 di Buccio, sette seggi per il primo con una preferenza di oltre il 92 per cento a fronte 7.78% del suo sfidante .