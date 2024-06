Altavilla Irpina: Mario Vanni è sindaco: riconferma con 1756 voti Comunali 2024. Ecco il risultato

Con 1756 voti Mario Vanni è stato eletto sindaco di Altavilla Irpina, e resta in sella per il nuovo mandato da primo cittadino, con la sua squadra "Liberi per Altavilla Irpina". 70.04 per cento di preferenze per lui. Silvestro Iuliano di voti a casa ne porta 740, 11 Antonio Abruzzese.