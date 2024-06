Chiusano San Domenico, Carmine De Angelis eletto sindaco: sconfitto l'ex parroco Voti a valanga per il sindaco uscente

Una riconferma da plebiscito per Carmine de Angelis in questa tornata elettorale, per le comunali 2024 a Chiusano San Domenico. 1284 preferenze per il sindaco uscente, che resta in carica per un nuovo mandato. Solo 160 i voti per l'ex parroco del paese, Antonio Romano, sceso in cmapo in questa tornata elettorale, dopo aver lasciato l'abito talare per amore.