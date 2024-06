Comunali Santa Lucia di Serino: Antonio Vistocco è sindaco: sconfitto Savino Il voto, i dati

A Santa Lucia di Serino è stato eletto sindaco, per un nuovo mandato, Antonio Vistocco, che porta a casa 705 voti, con la compagine LUCIANI 5.0 LISTA CIVICA. 78.77 per cento delle preferenze per il sindaco uscente, che vince la sfida contro Palmiro Savino e la sua lista PER SANTA LUCIA PALMIRO SAVINO SINDACO, che di voti ne ha raccolti 190.