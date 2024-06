Tufo, vince Donnarumma, sconfitti Buonomo e e Ciccone I risultati delle comunali

Nunzio Donnarumma eletto sindaco di Tufo con 326 voti per la sua Tufo Bene Futuro e una gradimento di oltre il 56 per cento. 255 i voti per Rocco Buonomo, 1 voto per il terzo sfidante Raffaele Sandro Ciccone. Ecco i dati della sfida a tre nel apese del vino. Vittoria, dunque, sul filo per Donnarumma, che supera Buonomo per 71 voti.