Trionfo per Siamo Morra Libera con la sindaca Fiorella Caputo Sconfitto lo sfidante Vincenzo Di Sabato

Trionfo per Siamo Morra Libera con la sindaca Fiorella Caputo. 450 i voti ottenuti nella competizione con una percentuale pari al 52,02%. Per lo sfidante Vincenzo Di Sabato, Impegno e responsabilità per Morra 415 voti con il 47,98%.

Elettori: 1.995, votanti: 882 (44,21%), schede nulle: 9, schede bianche: 8, schede contestate: 0.