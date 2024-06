Castel Baronia: si volta pagina con la sindaca Patrizia Reale Nota negli anni per le sue battaglie a partire dalla quota rosa e il suo impegno nel sociale

Patrizia Reale l'ha spuntata. Nota negli anni per le sue battaglie a partire dalla quota rosa e il suo impegno nel sociale e a difesa dell'ambiente nella sua terra è la nuova sindaca di Castel Baronia.

Un lavoro che parte da lontano e che si è concretizzato con la sua discesa in campo in questa competizione elettorale. A capo della lista Viva ha ottenuto 444 voti, percentuale pari al 51,09% contro lo sfidante Mirko Mariano Pecorari. Per lui 425 preferenze con il 48,91%.

Elettori: 1.533, votanti: 880 (57,40%), schede nulle: 8, schede bianche: 3, Schede contestate: 0.