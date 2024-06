Europee. Lega Campania, Durigon: "Aumentati voti e percentuali" Il dopo voto e l'intervento del commissario regionale

"Risultati positivi per la Lega in Campania. Aumentiamo voti e percentuali rispetto alle politiche e ci consolidiamo in province come Caserta e Avellino.

Da domani ripartiamo sulla base del grande lavoro fatto dai nostri candidati che ringrazio e dalla grande partecipazione dei tanti dirigenti e militanti nel corso della lunga campagna elettorale su tutti i territori."

Così in una nota il commissario regionale della Lega in Campania Claudio Durigon.

"Andiamo avanti con tenacia, controvento e controcorrente, per liberare la Campania da clientele e disservizi alimentati da una sinistra che ha relegato la regione agli ultimi posti in Europa per qualità della vita, dei trasporti e della sanità".