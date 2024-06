Elezioni a Montoro: è ballottaggio tra Carratù e Giaquinto Il risultato non basta a decretare l'elezione del sindaco al primo turno

6084 preferenze per Salvatore Antonio Carratù pari al 48,30% e 3857 per Girolamo Giaquinto con il 30,62%. Un risultato che non basta per decretare l'elezione del sindaco al primo turno. Tutto da rifare, si va al ballottaggio a Montoro.

Questi i dati: Elettori: 18.050, votanti: 12.908 (71,51%), schede nulle: 224, schede bianche: 89, schede contestate: 0.