Avellino, tra Gengaro e Nargi è sfida anche sulle priorità di governo L'ex vicesindaco: con me una grande estate. Il candidato del campo largo: servizi e sociale

Mancano sempre meno giorni all'appuntamento con le urne: gli avellinesi sceglieranno il prossimo sindaco che guiderà il comune dopo la tempesta giudiziaria che si è abbattuta sull'amministrazione targata Gianluca Festa.

Mandato in archivio il discorso degli apparentamenti, i due sfidanti Gengaro e Nargi in queste ore hanno snocciolato anche le priorità amministrative in caso di vittoria.

La Nargi preannuncia una grande estate: "Tre mesi di arte, di musica, di cultura in tutta la città, per tutti i quartieri. Subito dopo, o comunque nei primi 100 giorni, apriremo il centro autismo: siamo l'amministrazione che ha finito i lavori ed è giusto che lo apriremo noi", le parole di Nargi.

Ha invece puntato molto sul ritorno della politica, come prerequisito per il buongoverno della città, il candidato del campo largo Antonio Gengaro. Dopo aver bacchettato Genovese sulla questione alleanze, l'esponente di centrosinistra ha ribadito ancora una volta che le priorità dell'azione di governa della sua amministrazione, in caso di vittoria, saranno l'attenzione al sociale e ai servizi per gli avellinesi.