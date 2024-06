Avellino: doppie dimissioni nel partito pensionati e lavoratori L'addio di Massimo Picone e Gianluca Amatucci è legato alle amministrative in città

Non è certo un fulmine a ciel sereno quello che investe il partito pensionati e lavoratori per l’Italia del presidente Antonio De Lieto.

Il partito, presentato ufficialmente ad inizio dicembre del 2023 ad Avellino oggi registra due defezioni importanti.

A comunicare le intenzioni di dimettersi dalle rispettive cariche in data odierna, Massimo Picone segretario nazionale e Gianluca Amatucci vice segretario nazionale e responsabile relazioni esterne.

Alla base della decisione maturata dai due dirigenti anche e soprattutto alcune scelte adottate in seno al partito nel corso delle ultime amministrative al comune di Avellino.

Per i dettagli, seguiranno comunicati stampa con le dichiarazioni di ambedue i dirigenti che al termine di una nota hanno voluto ringraziare il presidente Antonio De Lieto per l’impegno profuso in questi sei mesi e augurato a tutti i dirigenti e i tesserati un futuro ricco di soddisfazioni politiche da raggiungere sul territorio.