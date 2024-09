La mobilitazione contro il Decreto spacca Italia: sabato l'incontro del Pd Sabato 14 settembre alle 17:30, presso la Sala blu del carcere Borbonico

Il Circolo del Partito Democratico "Aldo Moro", sabato 14 settembre alle 17:30, presso la Sala blu del Carcere Borbonico, promuove una occasione di riflessione sul partito, la mobilitazione contro il Decreto spacca Italia e l'Europa come grande occasione per le zone interne. L'evento sul tema

"un nuovo PD per l'Irpinia e per l'Europa, contro l'autonomia differenziata" prevede il saluto dell'avv. Annamaria Pascale, gli interventi del consigliere comunale Antonio Gengaro e del presidente della Provincia Rino Bunopane. Dopo il dibattito, concluderà l'on. Sandro Ruotolo. I lavori saranno coordinati da Sara Iannaccone, componente dell'Assemblea nazionale del PD.