Presidenza Regione Campania, Piantedosi: "Grazie, ma non sarò candidato" Da Avellino l'annuncio del ministro dell'interno

"Ad ognuno il suo: credo che il centrodestra abbia e possa avere l'opportunità di valorizzare altre risorse da candidare alla presidenza della Regione Campania. Come ho detto più volte, non credo sia qualcosa che faccia parte della mia storia personale, professionale e istituzionale". E' quanto riporta l'agenzia Ansa.

La dichiarazione del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, a margine del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che ha presieduto nel pomeriggio in prefettura ad Avellino, per l'organizzazione del G7 in programma dal 2 al 4 ottobre a Mirabella Eclano.

L'ipotesi di una sua candidatura alla presidenza della regione Campania era stata lanciata e sostenuta dal coordinatore regionale di Forza Italia, Fulvio Martusciello. "Ringrazio comunque - ha poi aggiunto il ministro- chi anche in questa occasione ha voluto manifestarmi stima e apprezzamento".