Forza Italia ad Avellino: nuove adesioni nella città capoluogo Tra le adesioni quella dell'avvocato Quintarelli e degli avvocati Fiore e Freda

Prosegue la crescita di Forza Italia ad Avellino e in Irpinia. Il partito, come noto è impegnato nella campagna di tesseramento per l’anno 2024. Una campagna capillare che di settimana in settimana restituisce numeri sempre più incoraggianti, anche grazie al protagonismo di un crescente numero di riferimenti ed amministratori.

Particolarmente significative alcune adesioni registrate nella città capoluogo in questi ultimi giorni, in particolare quelle di alcuni dei volti più noti della destra avellinese, sino a pochi mesi fa al vertice di Fratelli d’Italia.

In particolare si segnala l’adesione di Vincenzo Quintarelli, ex coordinatore cittadino della Fiamma, quindi quelle degli avvocati Edoardo Fiore ed Ettore Freda. Riferimenti che già alla vigilia delle ultime amministrative avevano prese le distanze dalla linea di Fratelli d’Italia, scegliendo di sostenere il Patto Civico di Rino Genovese.

Evidentemente soddisfatto il commissario provinciale di Forza Italia, Angelo Antonio D’Agostino: «Siamo entusiasti per i riscontri che incrociamo sui territori, Forza Italia va assumendo, in linea con il quadro nazionale, una crescente centralità anche nel contesto provinciale affermandosi come forza solida e rassicurante, un partito plurale votato alla concretezza, traino del centrodestra in vista dei prossimi importanti appuntamenti elettorali.

L’adesione dell’amico Vincenzo Quintarelli e degli avvocati Fiore e Freda, personalità di riconosciuto spessore politico e culturale, che rappresentano il meglio della storia della destra avellinese, ci riempie di orgoglio e rafforza il nostro entusiasmo. Insieme lavoreremo per fare in modo che un nuovo centrodestra, forte e radicato, possa nascere anche nel capoluogo oltre che nel resto della provincia