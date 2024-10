Franco D'Ercole davanti al collegio di garanzia: "Ma che ci faccio qui?" Alla mia età e con la mia storia, trovo offensivo che qualcuno mi chieda di dimostrare il mio credo

"Dopo circa cinquanta anni di militanza politica, sempre dalla stessa parte, oggi, per la prima volta, mi sono trovato davanti al Collegio Nazionale di Garanzia, non si è compreso perché (la presidente provinciale ha dichiarato che non è stata lei a deferire me e gli altri venti amici), per dimostrare che non sono incompatibile con i valori di FDI. Alla mia età e con la mia storia politica, trovo davvero offensivo che qualcuno possa chiedermi di dimostrare il mio "credo".

Ecco il post pubblicato sui social da Franco D'Ercole, ex assessore regionale della prima giunta campana di centro destra.