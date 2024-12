Pd Avellino, tesserato a sua insaputa: prime dimissioni e Misiani interviene Il commissario regionale del partito prende atto delle dimissioni del segretario del circolo

Il caso del tesserato nel Pd irpino a sua insaputa mentre era in coma in ospedale provoca le prime conseguenze.

La conferma arriva dal commissario regionale del partito, Antonio Misiani il quale annuncia di aver preso atto “delle dimissioni irrevocabili del segretario del circolo “Martino Vassallo” del Partito Democratico di San Martino Valle Caudina. Nelle prossime ore – aggiunge Misiani – metteremo in campo tutte le azioni volte a tutelare l'immagine del partito nel pieno rispetto dello Statuto e dei regolamenti”.

Proprio oggi l'ex senatore Enzo De Luca in un confronto tv a Otto Channel Canale 16 con il docente universitario Toni Iermano per “Punto di vista” aveva sollecitato l'intervento del partito nazionale sulla federazione irpina che a questo punto rischia in maniera concreta di essere commissariata.