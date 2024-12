Pd in fermento, nasce il comitato: "Patto generazionale per l'Irpinia" Ecco quali saranno gli obiettivi

Il prossimo 21 dicembre, alle ore 11.00, al circolo della stampa di Avellino, sarà ufficializzata la nascita del comitato “Patto Generazionale per l’Irpinia”.

"Il progetto - si legge in una nota - nasce dalla volontà di giovani dirigenti, iscritte, iscritti e simpatizzanti del Partito Democratico, prevalentemente under 40, con l’obiettivo di rilanciare sul piano sociale, politico ed economico il primato, oramai perduto, di questa provincia e contribuire a costruire un nuovo partito democratico in Irpinia.

Il comitato si propone di dare vita - coinvolgendo le associazioni, le imprese, i sindacati, le forze politiche di centrosinistra e la cittadinanza - ad una visione di Irpinia e dare il proprio contributo per affrontare e vincere le sfide del futuro.

I temi centrali saranno la lotta allo spopolamento e all’emigrazione giovanile, la tutela della risorsa idrica, il miglioramento delle infrastrutture e dei servizi, la tutela dell’ambiente, la valorizzazione del patrimonio culturale ed enogastronomico, il rilancio degli investimenti produttivi, il rinnovamento della classe dirigente.

Siamo convinti che soltanto attraverso l’impegno coraggioso e deciso di una nuova generazione, questa provincia possa divenire un luogo nel quale le persone decideranno di vivere e di costruire il proprio futuro, le imprese di investire e i giovani di partecipare alla vita politica e culturale".

Viene rivolto un invito alla stampa e ai cittadini a partecipare per conoscere più da vicino i volti, le storie e le proposte.