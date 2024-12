Regionali, Cirielli: "Nome unitario, sono stato il primo a lanciare Piantedosi" Il Vice Ministro ad Avellino: "Crisi idrica? Opere che non si vedono, De Luca non le finanzia"

Brindisi di Natale per il coordinamento provinciale di Fratelli d'Italia ad Avellino con la visita del Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli, in compagnia del Vice Presidente della Commissione per gli Affari Esteri del Parlamento Europeo, Alberico Gambino. Prospettiva elezioni regionali in Campania. “Sono a disposizione, Martusciello ha dato la sua disponibilità”: così Cirielli che apre a una riflessione d'insieme nel centrodestra per il candidato presidente parlando anche dell'ipotesi Matteo Piantedosi. "A gennaio i coordinatori regionali avranno un incontro e vedranno se riescono dal territorio a fare uscire un nome unitario. - ha spiegato Cirielli - Se non ci si riesce si perderà un po' più di tempo, ma il problema non ci sarà perché a livello nazionale, come è accaduto nelle altre regioni, andremo insieme. Ricordo che sono stato il primo a lanciare il nome di Piantedosi proprio per dire che Fratelli d'Italia non vuole piantare una bandierina".

"Terzo mandato? Penso che la norma sia da impugnare"

Sul terzo mandato Cirielli conferma le valutazioni giuridiche: "Penso che la norma giuridicamente sia da impugnare. - ha aggiunto - Volendo fare i furbi a noi ci converrebbe non impugnarla. Credo che però alle istituzioni non si lavori per dispetto, si deve lavorare nel rispetto della legge. Il sottosegretario Mantovano è stato chiarissimo. Stiamo valutando giuridicamente se è giusto o meno".

"Crisi idrica? Sembra non essere un problema del Governo regionale"

Per la crisi idrica anche dal Governo l'attenzione con un nuovo vertice: "Ho chiesto un incontro rapido per vedere se è possibile intervenire visto che qui sembra non essere un problema del Governo regionale e siamo costretti a cercare di supplire. Non ha fatto il suo dovere perché lo conosco molto bene. Sono opere che non si vedono, perciò De Luca non le finanzia".