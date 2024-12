Govanni D'Ercole: "Il prossimo a trovarsi sorpreso sarà proprio l'ex sindaco" "Le dichiarazioni di Festa, oggettivamente scomposte e non degne di chi ha amministrato la città"

"Le dichiarazioni dell'ex sindaco di Avellino sono oggettivamente scomposte e non degne di chi ha amministrato la città". E' quanto afferma in un post Giovanni D'Ercolo sul caso politico che sta tenendo banco ad Avellino.

"Gli sono stato umanamente vicino nel momento in cui l'inchiesta giudiziaria sembrava sotterrarlo e non mi sono piaciute (a me che l'ho avversato nei suoi 5 anni di amministrazione) le condotte di chi, fino ad un minuto suo sodale, ha avuto comportamenti degni di Pietro il giorno dell'arresto di Gesù.

Ma affermare che candidare Tizio o Caio non avrebbe mutato il risultato elettorale, perché gli elettori intendevano comunque votare Festa, è un vero e proprio affronto alla Città ed agli elettori di Avellino i quali, a differenza di quanto crede ed apertamente sostiene Gianluca, non sono mandrie di pecore che possono essere portate dovunque voglia il cane da gregge.

Avellino ed i suoi elettori hanno più volte mostrato la capacità di sorprendere e credo che, spezzando la corda, il prossimo a trovarsi sorpreso sarà proprio l'ex sindaco".