Iacovacci: "Da Festa aut aut a Nargi. PD? Ha sbagliato a sostenere la delibera" "Con le dimissioni ci sarebbero 20 giorni per verificare numeri e soluzioni"

"Festa è stato chiaro con l'aut aut. O si fa in un certo modo o si va al voto. E l'ha sfidata pure. Sul Partito Democratico penso che qualcuno si stia spingendo più avanti del necessario rispetto a una discussione che ancora non abbiamo fatto". Così a OttoChannel il consigliere d'opposizione, Ettore Iacovacci, si è espresso sulla crisi nella maggioranza al Comune di Avellino: "Che le istituzioni vadano rispettate siamo ovviamente d'accordo, ma il sindaco è chiamato a difendersi da solo. L'attacco di Gianluca Festa è a Laura Nargi, non attacca il sindaco, ma la persona, sua espressione politica. Rivendica l'elezione a sindaco".

"È stato commesso un errore"

"Come si può superare l'impasse? Penso che si debba dimettere, poi ci sarebbero 20 giorni per verificare tutte le condizioni per un prosieguo dell'amministrazione o per un governo di salute pubblica, ma bisogna vedere su quali punti e su cosa. - ha aggiunto Iacovacci - Mi sono dissociato dal PD, una delibera di giunta non va sostenuta dal Partito Democratico, va sostenuta dalla maggioranza che ha espresso gli assessori. Dire che è un danno erariale sui cittadini solo perché in tanti non leggono gli atti è sbagliato. Dobbiamo dire la verità. È stato commesso un errore, l'ha commesso qualcuno, non so se volontariamente o meno, visto che è stato anche amministratore. Non sapere che una delibera di giunta non può ricadere sulla cittadinanza è grave".