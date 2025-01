Crisi al Comune di Avellino, Bellizzi: "Additati come pazzi, democrazia assente" Il consigliere di opposizione: "Fronte comune nel centrosinistra e nella coalizione"

"Avevamo posto la questione della crisi in un consiglio comunale in cui siamo stati additati come pazzi. Avevano detto che stavamo parlando di una crisi che non esisteva. Avevano detto che la maggioranza faceva fronte compatto. Poi, dopo pochi giorni, si è consumata la crisi con la quasi completa assenza della maggioranza in aula consiliare e una crisi che dura tuttora. Dal nostro punto di vista è stato giusto convocare questa assemblea pubblica che si terrà oggi pomeriggio per rendere partecipe la città, per sentire le voci dei cittadini avellinesi, per recuperare la democrazia che in questi anni e anche in questi mesi è andata persa": così il consigliere di opposizione al Comune di Avellino, Antonio Bellizzi, verso l'assemblea pubblica di Controvento, Sinistra Italiana e Si Può, in programma alle 18 al Circolo della Stampa.

"Dimissioni del sindaco? Non può nascondersi dietro un dito"

"Fronte comune nel centrosinistra e nella coalizione che è stata protagonista delle ultime elezioni. Coinvolgiamo tutte le forze di centrosinistra e chiediamo a tutti di esprimere il parere, a fare fronte comune e denunciare questa forte assenza di democrazia che si sta consumando nelle ultime ore e negli ultimi giorni. Le dimissioni del sindaco? La sindaca non può nascondersi dietro un dito. Abbiamo l'esigenza di avere un governo in città, che funzioni, che stia attento alle esigenze della propria comunità, che non si perda dietro a chiacchiere inutili e non si perda in situazioni che la città di Avellino non merita di vivere".