Emergenza idrica, Rotondi: Soldiarietà a Lenzi, inaccettabili parole di De Luca Così Gianfranco Rotondi in una dichiarazione

"Esprimo la mia solidarietà all’avv.Lenzi e a quanti sono impegnati nella difficile trincea della emergenza idrica. Le espressioni usate ieri dal governatore De Luca sono ingiustificabili, non si possono evocare le fucilate , men che meno in una provincia segnata quotidianamente da inquietanti episodi di violenza".Così Gianfranco Rotondi in una dichiarazione affidata ad una nota stampa, commenta le dichiarazioni rese ieri dal governatore De Luca.