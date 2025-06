"Pdz, l'incompatibilità resta. Sono stata offesa, ma per i giudizi c'è tempo" La consigliera dei festiani Teresa Cucciniello: sulla nomina abbiamo chiesto un parere al Ministero

Ad Avellino resta alta la tensione politica, dopo il Consiglio comunale di ieri a piazza del Popolo. Scambio di battute al vetriolo in maggioranza e resta da sciogliere il nodo della nomina del Sindaco Laura Nargi, alla guida del piano di zona.

Nargi è incompatibile per la nomina

“La questione dell’incompatibilità resta aperta - spiega Cucciniello -. Non è solo una questione tecnica: c’è una valutazione politica che non possiamo ignorare. Per questo ci rivolgeremo agli organi competenti, incluso il Ministero, per ottenere una posizione chiara e definitiva.”

Io offesa in consiglio

Cucciniello ha inoltre denunciato il clima registrato in aula: “Sono stata offesa gratuitamente. Il verbale non riporterà un voto contro il sindaco, ma ciò non significa che non siano stati superati i limiti del confronto. E lo ribadisco: non sono una bugiarda, e non accetto insinuazioni personali.” Infine, una riflessione sulle prospettive politiche future: “Oggi è il 13 giugno. Per valutare fino in fondo quanto è accaduto e trarre tutte le conseguenze ci sarà tempo. Ma quello che è successo ieri in Consiglio non può essere archiviato con leggerezza."

Nessun voto contrario in Giunta”: la smentita sul verbale

La consigliera ha poi voluto chiarire una questione emersa in merito a una presunta votazione contraria all’interno della Giunta: «Ci tengo però a sottolineare un aspetto che mi sta particolarmente a cuore, perché mi spiace essere oggetto di offese gratuite: il verbale di Giunta redatto in quella data non riporta affatto un voto contrario da parte degli assessori. Vi si legge ben altro».

“Mi considero una persona onesta”: la difesa dalle accuse

Rispondendo a una domanda diretta su quale offesa l’abbia maggiormente colpita, Cucciniello ha risposto: «Essere definita bugiarda. Questo non lo accetto, perché mi considero una persona seria, onesta e, soprattutto, non bugiarda. Ho fatto della coerenza il principio guida della mia vita; e chi è coerente, non dice bugie».

“Ci sarà tempo per decidere”: Cucciniello resta cauta sul 18 giugno

Quanto al possibile esito del prossimo Consiglio comunale, previsto per il 18 giugno, la consigliera ha affermato: «Oggi è il 13 giugno. La sua domanda è sicuramente pertinente, ma ci sarà tempo per confrontarsi con il gruppo e giungere a una decisione condivisa».