Futuro e sviluppo: confronto ad Avellino con Calenda Il numero uno di Azione incontra il mondo imprenditoriale irpino

"Futuro e sviluppo. Che fine ha fatto la politica per le imprese". E' il tema dell'incontro in programma ad Avellino il prossimo 30 ottobre alle 17.00 nella sala convegni di Confindustria in via Palatucci. L'iniziativa vedrà la partecipazione del segretario di Azione Carlo Calenda, il quale incontrerà gli imprenditori irpini.

Raffaela Manduzio Aziona Campania: "Un'occasione importante di confronto per incontrare il mondo imprenditoriale irpino e dialogare direttamente con chi produce valore e occupazione sul nostro territorio. Un appuntamento aperto a imprenditori, amministratori e cittadini che credono in un'Irpinia capace di contare, produrre e crescere".