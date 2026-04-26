Ariano: il sindaco Franza ufficializza le dimissioni dal partito socialista

Il sindaco di Ariano Irpino, Enrico Franza, comunica la propria decisione di rassegnare le dimissioni dal partito socialista italiano.
"È una scelta personale, maturata con attenzione e senza alcun legame con la coalizione o con l’attività amministrativa", dichiara il sindaco.
Nella lettera di dimissioni, Franza definisce la decisione "sofferta", richiamando i valori che hanno segnato il suo percorso politico - libertà, giustizia sociale, dignità della persona - e rilevando come tali riferimenti non trovino più adeguato spazio nell’attuale organizzazione.
A tal proposito aggiunge: "Lasciare una comunità socialista non cancella il valore della dignità umana e della giustizia sociale.
La solidarietà resta un orientamento interiore, non un tesseramento. Ci si allontana da un’organizzazione, non dall’idea di una comunità che non lascia indietro nessuno.
Quando viene meno la convergenza sulla visione e sul futuro - afferma - prendere le distanze diventa un atto di coerenza".
Il sindaco rivolge un ringraziamento a quanti hanno condiviso con lui un tratto di cammino politico e conferma la continuità del proprio impegno amministrativo.
"Il mio impegno per Ariano resta invariato e radicato nel campo progressista. Continuerò a lavorare con determinazione, mettendo al centro ascolto, relazioni e responsabilità verso la comunità".