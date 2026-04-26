"Il sapore dell'ingiustizia": focus al Colletta ad Avellino con Guerriero Indagini su mafia, terrorismo e corruzione nell'esperienza di un magistrato

Il sapore dell'Ingiustizia. Al convitto nazionale Pietro Colletta ad Avellino, la presentazione del libro di Antonio Rosario Luigi Guerriero. L'appuntamento è per lunedì 18 maggio 2026 alle ore 10.00.

Nel volume edito da Historica, "Il Sapore dell'Ingiustizia", l'autore racconta "Indagini su mafia, terrorismo e corruzione nell'esperienza di un Pm", evidenziando l'importanza della giustizia attraverso chi è vittima dell'ingiustizia.

Il programma

Saluto Attilio Lieto rettore dirigente scolastico convitto nazional Pietro Colletta. Francesco Raffaele procuratore della repubblica di Avellino facente funzione, Francesco Spena presidente del tribunale di Avellino, Luigi Petrillo membro camera penale irpina, Piero De Luca presidente di sezione corte d'appello di Napoli, Giuseppe Acocella magnifico rettore università Giustino Fortunato.

Risponderanno alle domande il procuratore generale presso la corte d'appello di Napoli e Antonio Guerriero già procuratore della repubblica di Avellino, autore del libro.

Modera Pierluigi Melillo direttore di Otto Channel Tv e Ottopagine. Letture a cura di Paolo De Vito.

Con questo libro il procuratore Guerriero vuole offrire un lascito alle nuove generazioni affinchè seguano l'esempio dei tanti magistrati che "hanno ostacolato fino all'estremo sacrificio il progetto eversivo del terrorismo, delle mafie e dei centri di potere corrotti, contrastando la presenza opprimente della criminalità su vaste aree del Paese per offrire una giustizia rispettosa dei valori costituzionali e vicina anche alle persone vulnerabili".