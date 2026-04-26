Quindici, candidatura di Rubinaccio: arriva lo stop della Prefettura Si attende che vengano resi noti i motivi dell'esclusione

di Paola Iandolo

Disco rosso per la lista dell’ex sindaco di Quindici, Eduardo Rubinaccio. Lo stop è stato disposto dalla commissione Elettorale Circondariale di Lauro. Lo stop è arrivato nello stesso pomeriggio di ieri. A decretarlo il Capo di Gabinetto della Prefettura di Avellino, Elisabetta De Felice: nel verificare la regolarità della documentazione delle liste nei comuni di Quadrelle e Quindici ha escluso, deliberando per la "non ammissione della lista dalla competizione elettorale del Comune di Quindici la compagine guidata dall’ex sindaco Eduardo Rubinaccio".

Le motivazioni ufficiali sono state già comunicate alla stessa parte., ma al momento non pubbliche. Probabile che si tratti di un orientamento del Viminale sulle amministrazioni che escono da una fase di commissariamento per condizionamento mafioso e sulla incandidabilità. Molto probabile che la decisione finisca davanti al Tar di Salerno, dove la lista non ammessa potrà proporre ricorso. In campo restano per ora solo la lista di Alessandro Siniscalchi e Carmine Scibelli.