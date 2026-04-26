Voto Avellino, Mastella (Noi di Centro) a Pizza: spero di averti come collega Il messaggio ai candidati: buona campagna elettorale

Comunali ci siamo. Oltre 470 candidati al consiglio ad Avellino. Nel Campo Largo c'è Noi di Centro con i candidati mastellania a cui Clemente Mastella dice: “Parte oggi, care amiche e cari amici che avete scelto di candidarvi con il nostro partito, una straordinaria avventura. Le Amministrative di Avellino, dopo gli importanti risultati che abbiamo raccolto tanto alle Regionali quanto alle Provinciali, sono un momento cruciale per consolidare la nostra presenza politica e dare maggiore slancio e linfa vitale al Centro, a quell’area moderata di cui siamo la spina dorsale in tutta la Campania. Sono Sindaco da quasi dieci anni, conosco le difficoltà e la determinazione che serve per affrontare la campagna per le Comunali. Sono sicuro che non risparmierete energie per raggiungere l’obiettivo comune a sostegno di Nello Pizza che spero di avere come collega tra poche settimane. Quale segretario nazionale di Noi di Centro formulo il mio in bocca al lupo a tutte e a tutti voi. Ci vedremo molto presto. Buona campagna elettorale a tutti voi”.