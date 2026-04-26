Comunali, Pizza: Avellino città in agonia, noi in campo per ridare speranza

Il candidato sindaco del campo largo: negozi chiusi e polemiche che lacerano. ora basta

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Avellino.  

Oltre 470 candidati al consiglio comunale di Avellino. Ieri sera per aprire la campagna elettorale del Campo Largo è arrivato Giuseppe Conte, dei Cinque Stelle, che ha incontrato cittadini e sostenitori di Nello Pizza Candidato sindaco. Pizza in piazza per l’evento ha incontrato i cronisti glissando e rinviando le risposte sulla presenza di ex festiani ed ex nargiani nelle sue liste, illustrando invece programmi e obiettivi della compagine: vogliamo ridare dignità ad Avellino. Ci troviamo a vivere in una città sofferente, in agonia tra negozi chiusi. Vogliamo lavorare per ridare una speranza a questo capoluogo, ripartendo da cultura, servizi, collegamenti, nuove occasioni. E' tempo di dire basta a polemiche inutili che lacerano la nostra comunità”. 

L'avvocato PIzza è sostenuto dalla compagine più corposa: una schiera di candidati al consiglio distributi in sei liste. Con lui partiti e associazioni di riferimento al perimetro del centrosinistra. 

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