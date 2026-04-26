Nargi: parliamo di programmi, dagli altri candidati non ho ancora sentito nulla

La candidata sindaco in campo con 5 liste

nargi parliamo di programmi dagli altri candidati non ho ancora sentito nulla
Avellino.  

Chiede confronto sui programmi ai suoi due competitor Laura Nargi, ieri in aula consiliare per la presentazione delle liste per comunali 2026 ad Avellino.  «Oggi tanta emozione e senso di responsabilità per quello che stiamo facendo. Pizza lo stimo ed è un amico, ma dobbiamo parlare di programmi e progetti. Dagli altri candidati non ho ancora sentito nulla, il mio auspicio è che ci si possa confrontare sui temi. “. Intanto la competizione entra nel vivo con tre candidati sindaco con maturata esperienza: due ex fasce tricolore ( Nargi e Festa) e un candidato sindaco nel 2028 e un già segretario di partito dei dem (Pizza) . Il dato delle quindici liste in campo conferma la frammentazione politica e la complessità di un voto in cui il civismo, le alleanze e la credibilità personale dei candidati giocheranno un ruolo decisivo. Intanto si pensa già ad un possibile secondo turno. Si parla di previsioni e le domande ruotano tutte intorno sulle possibili alleanze al ballottaggio. E su eventuali accordi dal secondo turno, Nargi è netta: «Non bisogna parlare di accordi, ne abbiamo già sentite abbastanza. Solo di temi e di città».

 

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