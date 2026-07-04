Avellino, il capogruppo Pd: "Buona la prima"...nonostante la bagarre in aula Nando Romano traccia il bilancio dell'esordio in consiglio comunale

Nonostante l'esordio con la bagarre in aula il dato politico per la maggioranza del campo largo che guida il comune di Avellino è senza dubbio positivo. Coalizione compatta, che senza tentennamenti ha votato il nuovo presidente del consiglio comunale.

E', ovviamente soddisfato il capogruppo del Pd Nando Romano.

"L'insediamento del nuovo Consiglio Comunale di Avellino - dice Romano - ha consegnato alla città un primo segnale importante. La maggioranza che sostiene il sindaco Nello Pizza ha dimostrato grande compattezza, senso di responsabilità e condivisione degli obiettivi, eleggendo Nicola Giordano alla presidenza del Consiglio comunale con una posizione unitaria. Senza sbavature. Con sobrietà e grande senso istituzionale”.

Se il buongiorno si vede dal mattino...

“Se il buongiorno si vede dal mattino – continua Romano - ci sono tutte le condizioni perché possa instaurarsi un rapporto proficuo e costruttivo di sinergia tra giunta e maggioranza consiliare, fondato sulla collaborazione istituzionale, sull'equilibrio e sulla ferrea volontà di dare nuova linfa alla nostra città. È ciò di cui Avellino ha bisogno dopo una fase politica complessa, confusa, politicamente ambigua: stabilità, responsabilità e capacità di lavorare nell'esclusivo interesse della città. E’ ciò di cui la nostra comunità ha davvero bisogno”.

Pd vero motore di questa maggioranza

“Come Partito Democratico – così conclude Nando Romano – teniamo ad essere il motore di una maggioranza che intende lavorare con serietà, ascolto e responsabilità. Il nostro obiettivo è contribuire, giorno dopo giorno, a restituire ad Avellino una stagione amministrativa fatta di stabilità, buona politica e risultati concreti. È questo il mandato che abbiamo ricevuto dagli elettori ed è questo l'impegno che intendiamo onorare ogni giorno. Il debutto ci rassicura".