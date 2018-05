All'Unifortunato si presenta il libro "Un atomo di verità" "Aldo Moro e la fine della politica in Italia", il volume di Marco Damilano e mostra di Pappone

Lunedì 14 maggio 2018 alle ore 10.30, nell’Aula Magna dell’Università Telematica Giustino Fortunato, si terrà la presentazione del libro di Marco Damilano “Un atomo di verità” – Aldo Moro e la fine della politica in Italia. alla presentazione interverranno il Rettore dell'Unifortunato, il professore Angelo Scala, il professore Iasia Sales, docente di Storia delle mafie dell'Università Suor Orsola Benincasa ed il direttore de L'Espresso, Marco Damiano.

A conclusione dell’incontro si terrà la premiazione della IV Edizione del Premio di studi Giustino Fortunato. Contestualmente sarà inaugurata La mostra personale dell’artista Leonardo Pappone, dal titolo “Made in Europe”, che rientra nelle attività di internazionalizzazione:” Erasmus e Terza Missione promosse dall’Unifortunato”.

Il progetto nasce anche come riflessione in occasione del settantesimo anniversario della entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana.Le opere in mostra hanno in comune il tricolore della bandiera italiana, senza avere però una banale funzione celebrativa, ma propongono uno sguardo lucido sulle complesse difficoltà del nostro Paese.

Per tale occasione, l’artista ha anche realizzato due opere celebrative sull’Europa. "L’idea della mostra - ha dichiarato Pappone - nasce dal desiderio di cercare di dare nuova linfa vitale a un Paese fatto di eccellenze, di bellezze uniche al mondo, di un patrimonio storico, paesaggistico, artistico, culturale-sociale da preservare e valorizzare, ma tante volte, troppe volte, oltraggiato, depauperato, danneggiato dall’incuria degli uomini e offeso da fattori criminali”.

L’esposizione allestita all'interno degli spazi dell'Università Giustino Fortunato in Viale Delcogliano, resterà esposta fino al prossimo 30 giugno.