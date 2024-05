Play off, stasera gare di ritorno dei quarti: regna ancora l'equilibrio La sfida più sbilanciata quella di Caserta, quella più in bilico a Catania dove c'è l'Atalanta

Le partite d'andata del primo turno della fase a gironi del play off di C sembrano aver dato utili indicazioni a chi vuole provare a pronosticare il risultato del ritorno. I quotisti delle principali agenzie di scommesse danno tutte per favorite le squadre di casa, anche se mantengono un range abbastanza ristretto tra la quota assegnata alla vittoria della formazione di casa e quella data alla squadra in trasferta. A testimonianza dell'equilibrio che comunque impera in questa fase finale della serie C.

Partiamo proprio dal pronostico di Benevento-Triestina, prendendo sempre in considerazione le quote assegnate da Eurobet: a 2,05 viene pagata la vittoria della squadra giallorossa, a 3,85 quella dei giuliani. Il pari che pure regalerebbe il passaggio del turno ai sanniti è dato a 3.00.

La quota più bassa alla vittoria di una squadra di casa è assegnata alla Casertana nel match del Pinto contro la Juventus N.G.: 1,95. Per contro la quota per il successo esterno dei bianconeri è la più alta in assoluto: 4,20. Il pari è quotato a 2,95.

La partita più incerta, nonostante la vittoria degli etnei in trasferta, è quella tra Catania e Atalanta U23: la vittoria dei siciliani è pagata a 2,20, quella dei nerazzurri di Modesto a 3,45. Il pareggio è quotato a 2,95. Quote ravvicinate, dunque, nel segno di una fiducia non illimitata nei confronti della squadra di Zeoli.

Pronostico tutt'altro che scontato anche quello di Carrarese-Perugia, nonostante la vittoria netta (2-0) dei toscani all'andata: a 2,15 è data la vittoria dei ragazzi di Calabro, 3,50 per quelli di Formisano. A 3.05 il pareggio.

Infine Vicenza-Taranto, che all'andata è stata vinta dai biancorossi veneti. A 2,00 la vittoria degli uomini di Vecchi, a 3,95 quella dei ragazzi di Capuano. Il pari è quotato 3,05.

Si capisce che l'equilibrio regna sovrano, nonostante i risultati dell'andata. Nessuno vuole scoprirsi, ogni risultato resta possibile.

SORTEGGIO. Per chi vince, domani mattina alle 9,30 in diretta sul canale 200 di Sky c'è il sorteggio per l'accoppiamento nel secondo turno della fase Nazionale, in parole più semplici nei quarti di finale. Ad estrarre i cartellini con i nomi della squadre sarà l'ex milanista Christian Brocchi, che in serie C ha vinto col Monza nel 2019-20. Quelli già pronti ed in attesa di conoscere i propri avversari sono le “seconde” classificate, Padova, Torres e Avellino. A loro deve essere affiancata una quarta squadra per completare il quadro delle “teste di serie” che non possono affrontarsi fra di loro. In questo momento ha buone possibilità di esserlo la Carrarese, che è la migliore terza nella stagione regolare ed ha vinto all'andata a Perugia per 2-0. Le altre quattro saranno sorteggiate proprio contro le quattro teste di serie.