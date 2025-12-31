Lombardi: auguri ai neo assessori, plauso alla Serluca Il messaggio del presidente della provincia di Benevento

«Formulo fervidi auguri di buon lavoro al Presidente della Regione Campania Roberto Fico e agli Assessori della Giunta di via Santa Lucia. Il nuovo Esecutivo è chiamato al delicato compito di governare un territorio a fronte di sfide impegnative sotto molteplici profili, prima fra tutte, a mio giudizio, quella del riequilibrio socio-economico tra

fascia costiera metropolitana e aree interne.

In questo contesto strategico plaudo alla scelta del Presidente Fico di nominare assessore Maria Carmela Serluca con delega all’Agricoltura, onorando dunque l’impegno da lui assunto di garantire una adeguata

rappresentanza delle aree interne in seno all’Esecutivo. La scelta di Serluca premia il suo alto profilo culturale, scientifico e professionale che si è espresso al meglio in questi ultimi anni in particolare nella gestione della delega al Bilancio nell’Amministrazione comunale del capoluogo sannita guidata da Clemente Mastella.

Alla Serluca è stato affidato il compito di guidare il settore primario che vanta nel Sannio eccellenze straordinarie universalmente considerate, fonte di reddito per migliaia e migliaia di operatori della vitivinicoltura, della olivicoltura, della zootecnia, e che meritano per la qualità e la quantità del prodotti il costante ed illuminato sostegno da parte della Regione. E mi riferisco in particolare alle indicazioni strategiche che la Giunta Fico dovrà assicurare nella gestione delle acque della diga di Campolattaro: anche per questo, ritengo di grande significato la nomina di Serluca: occupandosi del settore primario, costituente la quota fondamentale del PIL provinciale e presente in tutte le realtà comunali, avrà rapporti continui con i Sindaci sanniti con ciò portando la voce delle aree interne all’interno nella Giunta regionale».