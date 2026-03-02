Benevento, settore giovanile: le classifiche dopo le gare del weekend

E' stato un weekend in chiaroscuro per il settore giovanile del Benevento. Sabato la Primavera è stata sconfitta dal Monopoli col punteggio di 3-0. Ko anche l'under 17 in casa del Campobasso, mentre l'under 15 di Festa si è imposta in terra molisana e si è consolidata in vetta alla classifica. Riposo individuale per l'under 16 giallorossa.
Primavera 2, la classifica
Empoli 49
Pescara 37
Spezia 35
Perugia 36
Catanzaro 34
Avellino 33
Ternana 32
Pisa 30
Benevento 30
Ascoli 27
Monopoli 25
Bari 21
Cosenza 20
Salernitana 19
Palermo 19
Crotone 11
Under 17, la classifica
Gubbio 41
Guidonia Montecelio 38
Ternana 37
Perugia 36
Latina 35
Benevento 34
Casertana 31
Ascoli 30
Pineto 22
Campobasso 22
Pianese 14
Audace Cerignola 10
Sambenedettese 10
Foggia 9
Under 16, la classifica
Monopoli 33
Benevento 32
Latina 27
Sorrento 27
Giugliano 26
Campobasso 24
Pineto 18
Casarano 17
Casertana 14
Team Altamura 12
Picerno 9
Under 15, la classifica
Benevento 51
Perugia 49
Ternana 35
Latina 35
Gubbio 33
Campobasso 33
Sambenedettese 26
Pineto 25
Guidonia Montecelio 25
Audace Cerignola 24
Ascoli 21
Casertana 14
Pianese 9
Foggia 5