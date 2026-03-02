Benevento, settore giovanile: le classifiche dopo le gare del weekend

La situazione delle formazioni giovanili giallorosse

benevento settore giovanile le classifiche dopo le gare del weekend
Benevento.  

E' stato un weekend in chiaroscuro per il settore giovanile del Benevento. Sabato la Primavera è stata sconfitta dal Monopoli col punteggio di 3-0. Ko anche l'under 17 in casa del Campobasso, mentre l'under 15 di Festa si è imposta in terra molisana e si è consolidata in vetta alla classifica. Riposo individuale per l'under 16 giallorossa

Primavera 2, la classifica 

Empoli 49
Pescara 37
Spezia 35 
Perugia 36
Catanzaro 34
Avellino 33 
Ternana 32 
Pisa 30
Benevento 30
Ascoli 27
Monopoli 25
Bari 21
Cosenza 20
Salernitana 19
Palermo 19
Crotone 11 

Under 17, la classifica 

Gubbio 41
Guidonia Montecelio 38
Ternana 37
Perugia 36 
Latina 35
Benevento 34 
Casertana 31
Ascoli 30
Pineto 22
Campobasso 22
Pianese 14
Audace Cerignola 10
Sambenedettese 10
Foggia 9

Under 16, la classifica 

Monopoli 33 
Benevento 32
Latina 27
Sorrento 27
Giugliano 26 
Campobasso 24 
Pineto 18
Casarano 17
Casertana 14
Team Altamura 12
Picerno 9

Under 15, la classifica

Benevento 51
Perugia 49
Ternana 35 
Latina 35 
Gubbio 33 
Campobasso 33 
Sambenedettese 26
Pineto 25
Guidonia Montecelio 25
Audace Cerignola 24
Ascoli 21
Casertana 14
Pianese 9
Foggia 5 

Ultime Notizie