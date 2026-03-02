Benevento, settore giovanile: le classifiche dopo le gare del weekend La situazione delle formazioni giovanili giallorosse

E' stato un weekend in chiaroscuro per il settore giovanile del Benevento. Sabato la Primavera è stata sconfitta dal Monopoli col punteggio di 3-0. Ko anche l'under 17 in casa del Campobasso, mentre l'under 15 di Festa si è imposta in terra molisana e si è consolidata in vetta alla classifica. Riposo individuale per l'under 16 giallorossa.

Primavera 2, la classifica

Empoli 49

Pescara 37

Spezia 35

Perugia 36

Catanzaro 34

Avellino 33

Ternana 32

Pisa 30

Benevento 30

Ascoli 27

Monopoli 25

Bari 21

Cosenza 20

Salernitana 19

Palermo 19

Crotone 11

Under 17, la classifica

Gubbio 41

Guidonia Montecelio 38

Ternana 37

Perugia 36

Latina 35

Benevento 34

Casertana 31

Ascoli 30

Pineto 22

Campobasso 22

Pianese 14

Audace Cerignola 10

Sambenedettese 10

Foggia 9

Under 16, la classifica

Monopoli 33

Benevento 32

Latina 27

Sorrento 27

Giugliano 26

Campobasso 24

Pineto 18

Casarano 17

Casertana 14

Team Altamura 12

Picerno 9

Under 15, la classifica

Benevento 51

Perugia 49

Ternana 35

Latina 35

Gubbio 33

Campobasso 33

Sambenedettese 26

Pineto 25

Guidonia Montecelio 25

Audace Cerignola 24

Ascoli 21

Casertana 14

Pianese 9

Foggia 5