Blitz Dda, Cassazione annulla con rinvio per Marino l'ordinanza per spaccio

Annullata dalla Cassazione, con rinvio dinanzi ad una diversa sezione del Riesame l'ordinanza di custodia cautelare in carcere adottata dal Gip di Napoli, in una indagine della Dda, per Roberto Marino (avvocati Valeria Verrusio ed Alberico Villani), 52 anni, di Altavilla.
Il blitz della Squadra mobile di Benevento risale all'11 novembre 2025, quando Marino ed altre quattro persone finirono in carcere, ed altre due ai domiciliari. Nel mirino una presunta associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti che da Napoli, attraverso Altavilla Irpina, riforniva le piazze di spaccio del beneventano.
A Marino venivano contestati anche diversi episodi di spaccio – uno era stato escluso alcune settimane fa dal Riesame- ed una tentata estorsione compiuta con pistole ed una mitraglietta nei confronti di un uomo di Benevento già noto alle forze dell'ordine. Ora la pronuncia della Cassazione, che ha annullato il provvedimento restrittivo per tutti gli episodi di spaccio, disponendo un nuovo giudizio del Riesame.