Benevento-Catania, ecco l'arbitro del big match del Vigorito Scelto un terzo anno per lo scontro diretto tra giallorossi e siciliani

Designato il terzo anno Mattia Drigo della sezione di Portogruaro per il big match di giovedì, in programma al Vigorito tra Benevento e Catania. Il fischietto veneto è un terzo anno in Serie C e con la formazione giallorossa ha soltanto un precedente, tra l'altro risalente all'attuale stagione che non rievoca bei ricordi alla squadra guidata da Floro Flores. Si tratta della sconfitta rimediata a Latina, quando sulla panchina giallorossa c'era Auteri. Il match fu deciso da un gol messo a segno da Ekuban. Tra l'altro, la direzione di Drigo ebbe anche delle contestazioni da parte dei calciatori del Benevento, a causa di un mancato fallo da rigore ai danni di Maita. Al Vigorito, Drigo sarà coadiuvato dagli assistenti Simone Della Mea di Udine e Vincenzo Russo di Nichelino. Scelto come quarto ufficiale Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata. Luigi Ferraro di Frascati, invece, sarà l'operatore FVS.