"Si è appropriato di 13mila euro trasporto infermi", assolto ex dipendente Cmr Benevento. La sentenza per Daniele Uniti, di Sant'Agata dei Goti

Era accusato di appropriazione indebita aggrvata, è stato assolto dal giudice Gelsomina Palmieri con la formula dubitativa. Si è concluso così – il Pm aveva chiesto la condanna ad 1 anno – per Daniele Uniti, di Sant'Agata dei Goti, chiamato in causa come (ora ex) dipendente del Centro medico Erre.

Difeso dall'avvocato Antonio Biscardi, all'imputato era stato contestato di aver intascato una somma complessiva di 13mila euro: soldi relativi al trasporto degli infermi, che Uniti ha sempre sostenuto di aver ricevuto e di aver versato, dopo una rendicontazione settimanale, nelle casse della struttura.

Un ammanco, quello del quale era stato ritenuto il presunto responsabile, che gli era costato la perdita del posto di lavoro, con un licenziamento che attende il giudizio di appello, e l'avvio di una indagine sfociata nella fissazione del processo. Ora la sentenza di assoluzione.