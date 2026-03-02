Benevento verso il big match: Catania in trasferta solo settimo Per la squadra di Toscano quattro vittorie sette pareggi e tre sconfitte

Quattro vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte, 15 gol segnati, 15 subiti. E' lo score fatto segnare finora dal Catania in trasferta. Un punto debole quello individuato lontano dal Massimino dalla critica catanese, appena 19 punti, che valgono il settimo posto nella classifica parziale delle partite disputate fuori casa. Il Benevento, per chi non lo ricordasse, lontano dal Vigorito ha conquistato ben 29 punti (9 vittorie, 2 pareggi, 4 sconfitte).

Dicevamo del bottino fatto segnare dal Catania: le 4 vittorie sono state colte a Cava, Giugliano, Picerno e Monopoli. Poi sette pareggi a Trapani, Cerignola, Caserta, Potenza, Foggia, Siracusa e Salerno (domenica). Infine tre sconfitte, una in meno del Benevento: a Cosenza, Casarano e Sorrento (al campo Viviani di Potenza).

Per contro in casa il Benevento ha lo score migliore della categoria, secondo, guarda caso, proprio a quello del Catania al Massimino. Per i giallorossi al Vigorito 12 vittorie e due pareggi, 35 gol fatti e 8 subiti. Totale di punti conquistati nel suo fortino 38.

Se dovessero parlare i numeri non ci sarebbe sfida, ma una partita tra la squadra prima in classifica e la sua maggiore antagonista non può essere “pesata” sulla bilancia solo dalle cifre fatte registrare finora. C'è di più, ci sono due squadre forti, costruite entrambe per vincere questo campionato, che mettono in campo qualità tecniche e di esperienza.

E una sfida così sfugge sicuramente a qualsiasi pronostico. Va solo giocata.