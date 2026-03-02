"Territorio giallorosso", Solopaca scalpita per Benevento-Catania Il sindaco Forgione: "Saremo presenti con grande entusiasmo"

Prosegue l'iniziativa "Territorio giallorosso", promossa dal Benevento Calcio per favorire un coinvolgimento totale della provincia sannita. Contro il Catania ci sarà anche il comune di Solopaca, con il sindaco Pompilio Forgione che ha commentato il tutto con grande entusiasmo: "Siamo contentissimi non solo perché saremo allo stadio, ma anche perché avremo modo di assistere a uno scontro diretto in testa alla classifica. Faccio un plauso al Benevento Calcio che ha dato importanza, con questa iniziativa, alla collettività, attraverso una forte sensibilità. Desidero ringraziare il presidente Vigorito, al quale faccio un grosso in bocca al lupo. La Strega è molto presente nella comunità di Solopaca. Un aspetto che lo conferma è la grande partecipazione che ci sarà giovedì: pensavamo che i 100 biglietti messi a disposizione dalla società fossero un po' troppi, ma alla fine la richiesta è stata addirittura superiore. Questo ci ha colpito molto e ci fa comprendere quanto questa squadra sia radicata nel territorio. I solopachesi saranno presenti con entusiasmo e con riconoscenza nei confronti del presidente Vigorito".