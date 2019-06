Mancata revisione e assicurazione scaduta, multe dei vigili Controlli della polizia municipale a Benevento

Diciassette sanzioni amministrative per il mancato rinnovo della revisione dell’autoveicolo, 8 sanzioni amministrative per il mancato possesso di un certificato di assicurazione valido e il fermo amministrativo per 60 giorni per un ciclomotore il cui conducente viaggiava senza casco. Questo il bilancio dell'attività di controllo messe aa segno negli ultimi giorni dagli agenti della Polizia municipale di Benevento lungo le strade della città.

“Continua l’azione di controllo della Polizia municipale – ha spiegato il vicecomandante Fioravante Bosco (nella foto con il comandante Fantasia – poiché ci sta a cuore la sicurezza dei cittadini. Certe condotte vanno debellate e, quindi, non ci sarà scampo per chi si pone in simili situazioni di pericolo per gli altri utenti della strada”.