Auteri: "La squadra ha reagito bene, perché ha delle idee" "Dobbiamo ragionare di più in fase di impostazione, senza fare tutti glieli errori"

Gaetano Auteri avverte ancora sulla pelle la tensione di una partita di alto livello come lo è stata questa contro la Triestina. La squadra gli è piaciuta: “La squadra sta bene, lo avevo già detto e ha giocato un'ottima partita”. Una bacchettata sulla fretta di costruire la manovra dei suoi: “In alcuni casi devono ragionare di più, si commettono erori banali che possono contare caro. Quello è un aspetto su cui dobbiamo migliorare”. Il gol in apertura ha gelato il Vigorito, ma Auteri ha avuto sempre grande fiducia nella sua squadra: “Abbiamo preso un gol episodico, certo congegnato bene su quella punizione. Sono stati bravi: Malomo che è uno specialista di testa ha preso il tempo a Capellini e Viscardi. Può capitare. Ma la squadra ha reagito bene, perchè ha delle idee e sa sfruttarle”.

Migliorato anche l'aspetto difensivo: “Anche in area lo abbiamo interpretato meglio. Ora dobbiamo recuperare un po' di forze perchè martedì giocheremo ancora in casa. Certo, qualcuno non è al massimo, ma ho tanti giocatori. Noi ci siamo”.